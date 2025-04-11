"يقترب من نهاية قدراته".. آرني سلوت يعلق على تجديد عقد صلاح

كتب - محمد القرش:

تغنى المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، بمحمد صلاح بعد تجديد تعاقده مع الريدز لمدة عامين إضافيين، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام يونايتد.

وقال سلوت: "نسعى دائمًا لتحقيق المزيد، إذا كنت تلعب في ليفربول، فأنت على الأرجح قريب من الوصول إلى أقصى قدراتك، لذا، لا مجال واسعًا للتطور لمو أو أي لاعب آخر، فأنت تسعى فقط للوصول إلى الكمال".

وأضاف: "نريد أن نزيد من قدراته بنسبة 1 أو 2%، لكن من الواضح أن مو يقترب من نهاية قدراته، لقد أظهرنا تقريبًا أقصى قدراته هذا الموسم، ثم يتعلق الأمر بالثبات، إنه لاعب نجم لأنه يقدم أداءً ثابتًا".

وزاد: "لو وضعت نفسي مكان لاعب قد نرغب في التعاقد معه، فمن الجميل دائمًا أن نرى لاعبًا مثل محمد صلاح يمدد عقده".

وأوضح: "هذا يُساعد، لكن ما يُساعدنا أكثر هو أننا حافظنا على لاعبٍ متميز في النهاية، كرة القدم لعبة تُقيّم فيها بناءً على الأهداف التي تُسجلها أو التي تستقبلها، لذا من المفيد أن يكون لديك لاعبٌ يُسجل هذا الكمّ من الأهداف".

وأردف: "لطالما حُكم عليه كلاعب، وهذا ما يجب فعله، لكنني أراه أيضًا إنسانًا، فهو شخص متواضع، يسعى دائمًا للعمل، ويبذل جهدًا كبيرًا، يريد البقاء على هذا المستوى".

وشدد: "ما يجعله مميزًا على أرض الملعب هو قدرته على تسجيل الأهداف حتى لو لم يكن في أفضل حالاته، فهو يتمتع بقوة ذهنية هائلة، يجب أن تكون كذلك للوصول إلى مستواه، قوته الذهنية هي ما تجعله مميزًا بالنسبة لي".

وحول ثبات مستوى صلاح: "لو نظرتُ إلى جميع لاعبي الأجنحة حول العالم، لوجدتُ أنهم لا يتفوقون على خصومهم طوال التسعين دقيقة، وإذا كنتَ لاعب جناح، فعليك أن تكون مبدعًا، وهذا أصعب شيء، لذا من الطبيعي أن تفشل إحدى حركاتك من حين لآخر".

واختتم مدرب ليفربول: بشكل عام، يُحدث محمد تأثيرًا كبيرًا على أدائنا من خلال التمريرات الحاسمة والأهداف، بالإضافة إلى خطورته الكبيرة".