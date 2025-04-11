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مكة الأسعد.. محمد صلاح يكشف رد فعل عائلته على تجديد تعاقده مع ليفربول

11:30 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (6)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (8)
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كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رأي عائلته في تجديد تعاقده مع الريدز.

وقال محمد صلاح في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول: "قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثماني سنوات، وآمل أن أستمر لعشر سنوات أخرى. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم. عشت أفضل سنوات مسيرتي".

وأضاف: "أفراد عائلتي؟ يشعرون وكأنهم في منازلهم. كانوا في غاية السعادة، ماجي والأطفال، كانوا سعداء للغاية ببقائنا عامين آخرين. أشعر وكأننا في منزلنا، لذا كان الجميع سعداء".

واختتم صلاح: "أعتقد أن مكة كانت أسعد فرد في العائلة، أرادت بقاءنا. بالطبع كنا جميعًا نرغب بالبقاء، إلا أن مكة كانت سعيدة لوجود أصدقائها هنا وللمدرسة. كان الجو رائعًا بعد توقيعي".

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