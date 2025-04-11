مكة الأسعد.. محمد صلاح يكشف رد فعل عائلته على تجديد تعاقده مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رأي عائلته في تجديد تعاقده مع الريدز.

وقال محمد صلاح في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول: "قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثماني سنوات، وآمل أن أستمر لعشر سنوات أخرى. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم. عشت أفضل سنوات مسيرتي".

وأضاف: "أفراد عائلتي؟ يشعرون وكأنهم في منازلهم. كانوا في غاية السعادة، ماجي والأطفال، كانوا سعداء للغاية ببقائنا عامين آخرين. أشعر وكأننا في منزلنا، لذا كان الجميع سعداء".

واختتم صلاح: "أعتقد أن مكة كانت أسعد فرد في العائلة، أرادت بقاءنا. بالطبع كنا جميعًا نرغب بالبقاء، إلا أن مكة كانت سعيدة لوجود أصدقائها هنا وللمدرسة. كان الجو رائعًا بعد توقيعي".

اقرأ أيضًا:

رسميا.. محمد صلاح يوقع عقدا جديدا مع ليفربول

بعد تجديد التعاقد.. 6 أرقام تاريخية تنتظر صلاح مع ليفربول