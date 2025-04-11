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بعد التجديد لصلاح.. انفراجة في مستقبل فان دايك مع ليفربول

11:07 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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    فان دايك وإيرلينج هالاند من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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كتبت-هند عواد:

بات ليفربول الإنجليزي، قريبا من حسم مستقبل قائدة فيرجيل فان دايك بعد التجديد مع المصري محمد صلاح.

وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "سيوقع فيرجيل فان دايك قريبًا عقده الجديد مع ليفربول، ساري المفعول حتى يونيو 2027، بعد إتمام الاتفاق".

واختتم: "تم الاتفاق على جميع تفاصيل العقد، ووافق عليه محاموه، وسيوقعه قبل نهاية الموسم، عامان إضافيان. صلاح و فيرجيل، مؤكدان".

جدير بالذكر أن ليفربول أعلن توقيع عقدا جديدا مع المحترف المصري محمد صلاح، صباح اليوم، ليحسم مصير أحد ثلاثي الفريق الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وهكذا يتبقى فان دايك وأرنولد.

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