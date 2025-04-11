هل وجه ليفربول رسالة لألكسندر أرنولد خلال فيديو تجديد صلاح؟

كتب - محمد القرش:

احتفلت جماهير ليفربول بتجديد عقد نجم الفريق، محمد صلاح، حيث أعلن الموقع الرسمي للنادي التوصل لاتفاق مع المصري حول عقد جديد، دون الإفصاح عن التفاصيل التعاقدية.

ولم يكن صلاح النجم الوحيد الذي امتلك مستقبل غير مؤكد في انفيلد مع اقتراب عقده من الانتهاء، حيث يواجه ترينت ألكسندر أرنولد أيضًا مستقبلًا غير مؤكد قبل انتهاء العقد في الصيف.

هل وجه ليفربول رسالة لأرنولد من خلال صلاح؟

ومن المتوقع أن ينضم الدولي الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، وفقًا لشبكة "بي بي سي سبورت"، ولكن لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي حتى الآن.

واحتوى فيديو صلاح على رسالة واضحة مفادها أنه "لا يوجد مكان" مثل أنفيلد، في إشارة إلى الدفء الخاص الذي تشعر به اللاعبين من الجماهير داخل الملعب.

وأوضحت الصحف الإنجليزي أن أرنولد مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بعد تلقيه عرضا رسميا، فهل سيحصل على نفس الحب في سانتياجو برنابيو كما حدث معه في نادي طفولته.