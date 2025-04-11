بعد تجديد التعاقد.. 6 أرقام تاريخية تنتظر صلاح مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

جدد النجم المصري، محمد صلاح، تعاقده مع ليفربول لمدة لم يتم الكشف عنها من قبل الريدز حتى الآن.

ومنذ أن انضم صلاح لليفربول في موسم 2017/18، وهو يحقق ويحطم الأرقام القياسية التاريخية بجميع المسابقات، وتحديدا في الدوري الإنجليزي.

ومع تجديد تعاقد المصري، ينتظره العديد من الأرقام القياسية التي يمكنه تحقيقها في أقرب وقت ممكن.

5 أرقام قياسية تاريخية تنتظر صلاح

1. يفصل الجناح المصري 9 أهداف من أجل تصدر جدول ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بموسم واحد، والتي يحتلها إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي برصيد 36 هدفا.

2. يتبقى للاعب صاحب الـ 32 عاما، 3 تمريرات حاسمة فقط لاعتلاء قائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ البريميرليج بموسم واحد، حيث يتصدر تيري هنري القائمة برصيد 20 تمريرة حاسمة.

3. 4 مساهمات تهديفية فقط تفصل صلاح عن الانفراد بصدارة جدول ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بموسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر آلان شيرر القائمة برصيد 47 مساهمة تهديفة.

5. سجل المصري 184 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، محتلا المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ البريميرليج، وبفارق 3 أهداف فقط عن صاحب المركز الرابع أندي كول.