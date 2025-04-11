12 رقما قياسيا حققهم محمد صلاح قبل التجديد مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ليفربول تجديد تعاقد النجم المصري، محمد صلاح، بعد أشهر كثيرة من المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وشهد موسم 2024/25 الجاري تألق وتعملق صلاح مع ليفربول بجميع المسابقات، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية.

لماذا جدد ليفربول عقد صلاح؟

يوجد الكثير من الأشياء التي دفعت ليفربول لتجديد عقد اللاعب المصري رغم وصوله إلى سن الـ 32، من بينهم الأرقام القياسية التي حققها خلال الموسم الجاري رغم تقدم السن.

12 رقما قياسيا لصلاح في موسم 2024/25

1. الهداف التاريخي لأجانب الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفا متساويا مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق.

2. ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 243 هدفا، متفوقا على جوردون هودسون صاحب الـ 141 هدفا.

3. احتل المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 184 هدفا، بالتساوي مع المهاجم كون أجويرو.

4. أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويساهم في صناعة هدفين في مباراتين ضد حامل اللقب بموسم واحد (مانشستر سيتي).

5. سجل صلاح أيضًا تسعة أهداف وست تمريرات حاسمة ضد الفرق التي يدربها بيب جوارديولا، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب خلال مسيرة المدرب الإسباني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

6. سجل المصري 16 هدفا خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، ليعادل رقم كيفن فيليبس (1999/2000) وهاري كين (2022/23) كأكثر لاعب تسجيلا خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

7. قدم صلاح 11 تمريرة حاسمة خارج الديار هذا الموسم، وهو رقم قياسي يتقاسمه الآن مع سيسك فابريجاس، الذي حقق هذا الإجمالي في موسم 2014/2015 مع تشيلسي.

8. إجمالي تمريراته الحاسمة البالغ 17 هذا الموسم هي أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

9. صلاح سجل وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024/25، وهو أكبر عدد للاعب في موسم واحد في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ أن فعلها ليونيل ميسي بـ11 مباراة مع برشلونة في 2014/2015.

10. يتصدر مهاجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفا و17 تمريرة حاسمة، بإجمالي 44 مساهمة تهديفية.

ليصبح واحد من ثلاثة لاعبين فقط حققوا مثل هذا الإنجاز، إلى جانب إيرلينج هالاند (44) في 2022/23، و43 لويس سواريز في 2013/14، في حين أنه اللاعب الوحيد الذي وصل إلى أكثر من 40 مساهمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، حيث فعل ذلك سابقًا في 2017/18.

11. أصبح المصري أول لاعب يسجل 25 هدفًا أو أكثر ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

12. في جميع المسابقات، أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في موسم 2024/25.