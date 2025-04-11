أول تعليق لمحمد صلاح بعد تجديد تعاقده مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

أعلن ليفربول الإنجليزي، تجديد عقد المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لموسم إضافي.

وقال صلاح في أول تعليق له عقب تجديد تعاقده، عبر الموقع الرسمي لليفربول: "بالطبع أنا متحمس جدًا. لدينا فريق رائع الآن، في السابق، كان لدينا فريق رائع أيضًا. لكنني وقّعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم التي أقدمها".

وأضاف: "قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثماني سنوات، وآمل أن أستمر لعشر سنوات أخرى. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم. عشت أفضل سنوات مسيرتي".

واختتم صلاح: "أود أن أقول للجماهير: أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. انضممتُ إلى هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معًا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل"

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول من روما الإيطالي، في صيف 2017، واحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الريدز عبر التاريخ، برصيد 243 هدفًا في 394 مباراة حتى الآن.

خلال فترة وجوده في أنفيلد، فاز صلاح بسبعة ألقاب كبرى، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري مرتين.