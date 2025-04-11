رسميا.. محمد صلاح يوقع عقدا جديدا مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، تجديد تعاقد المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح 32 هدفا خلال 45 مباراة خاضها الموسم الحالي رفقة ليفربول في جميع المسابقات.

وفي الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح 27 هدفا، وبات الفريق قريبا من حصد اللقب بعد الانفراد بالصدارة.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول من روما الإيطالي، في صيف 2017، واحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الريدز عبر التاريخ، برصيد 243 هدفًا في 394 مباراة حتى الآن.



خلال فترة وجوده في أنفيلد، فاز صلاح بسبعة ألقاب كبرى، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري مرتين.