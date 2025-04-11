كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى فريق الهلال السوداني في ربع النهائي.

وكان الأهلي ضمن الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على الهلال السوداني بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.

ويلاقي المارد الأحمر في نصف نهائي دوري الأبطال، نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، الذي تمكن من تخطي الترجي التونسي.

ماذا يفعل الأهلي أمام صن داونز في جنوب أفريقيا؟

وستكون هذه هى المواجهة رقم 9، التي تجمع بين الفريقين خارج مصر، حيث سبق أن تواجها معا في 8 مباريات من قبل.

وخلال 8 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين في جنوب أفريقيا، تمكن صن داونز من تحقيق الفوز في 4 مباريات وحضر التعادل في مثلهم، ولم يتذوق المارد الأحمر طعم الفوز على صن داونز خارج مصر.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في شباك صن داونز خارج مصر 7 أهداف، فيما تلقت شباكهم 16 هدفا.

والجدير بالذكر أن أكبر نتيجة جمعت بين الفريقين خارج مصر، كانت لصالح الفريق الجنوب أفريقي، حينما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل على المارد الأحمر، في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2019.

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