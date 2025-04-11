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"تعادل مانشستر يونايتد وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الخميس

01:41 ص الجمعة 11 أبريل 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الأوروبي.

كما شهدت لقاءات أمس الخميس إقامة مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

إنبي يفوز على مودرن سبورت (2-1)

الإسماعيلي يتعادل مع الاتحاد السكندري (0-0)

نتائج مباريات الدوري الأوروبي أمس

جليمت يفوز على لاتسيو (2-0)

توتنهام يتعادل مع آينتراخت فرانكفورت (1-1)

جلاسكو رينجرز يتعادل مع أتليتك بيلباو (0-0)

ليون يتعادل مع مانشستر يونايتد (2-2)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الشباب السعودي يفوز على الخلود (2-0)

الوحدة يفوز على ضمك (1-0)

الاتحاد يفوز على العروبة (2-0)

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي أمس

تشيلسي يفوز على ليجا وارسو (3-0)

رابيد فيينا يفوز على يورجون (1-0)

فيورنتينا يفوز على سيلجي (2-1)

ريال بيتيس يفوز على ياجيلونيا (2-0)

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نتائج مباريات أمس الخميس الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي الدوري المصري
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