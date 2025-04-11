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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

01:25 ص الجمعة 11 أبريل 2025

كرة قدم

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كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراتين في بطولة الدوري المصري.

ومن أبرز المباريات التي تقام اليوم الجمعة، هى مباراة فالنسيا أمام إشبيلية، في إطار منافسات الجولة ال 31 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

زد ضد الجونة، "أون سبورت 1".. 4 مساءً.

غزل المحلة ضد سموحة، "أون سبورت 1"، 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

فالنسيا ضد إشبيلية، "بي إن سبورتس 3"، 10 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أودينيزي ضد ميلان، "أبو ظبي الرياضية 1"، 9.45 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

لانس ضد ريمس، 8.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 4".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فولفسبورج ضد لايبزج، 8.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الأخدود ضد التعاون، 4.55 دقيقة مساءً، "SSC Extra 1".

الرائد ضد الأهلي، 6 مساءً، "SSC 1".

الاتفاق ضد الهلال، 8 مساءً، "SSC 1".

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