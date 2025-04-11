نحو العالمية.. الأهلي وحلم مونديال 2025

كتبت-هند عواد:

يستعد الأهلي للمشاركة في النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025، والتي تشهد مشاركة 32 فريقا وتقام كل 4 سنوات بدلا من لعبها سنويا. وتقام النسخة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

ولطالما كان كأس العالم للأندية ساحة لصعود الأهلي على منصة المجد العالمي، إذ أن سبع مشاركات جعلت من الأحمر "قلعة الكرة الأفريقية" أكثر الأندية تمثيلًا للقارة.

وخلال مشاركات الأهلي السابقة في كأس العالم للأندية، حقق الميدالية البرونزية أربع مرات، وفي النسخة المقبلة، يفتح الفريق صفحة جديدة في البطولة مع طموح جديد، نحو ملامسة الحلم الأكبر وتحقيق اللقب.

وظهر طموح الأهلي في تحقيق اللقب من خلال تدعيمات الفريق خلال الفترة الماضية، مثل عودة تريزيجيه وحمدي فتحي والتعاقد مع أشرف بن شرقي وحسم صفقة زيزو، كذلك تصريحات لاعبيه، مثل حسين الشحات الذي قال عبر الموقع الرسمي لـ"فيفا": "ندرك صعوبة المنافسة، لكننا نلعب باسم الأهلي. نملك روحًا لا تُقهر، وجمهورًا يعيش معنا كل لحظة. وهذا ما يدفعنا لتقديم أقصى ما نملك من أجل تحقيق الحلم."

وينافس الأهلي أندية كبرى خلال المشاركة الحالية في كأس العالم للأندية، إذ أنه تشهد مشاركة 32 ناد، كما أن الأحمر أحد طرفي المباراة الافتتاحية، بعدما أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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