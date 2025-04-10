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"بسبب ركلة جزاء".. خلاف بين عبدالرزاق حمدالله لاعب الشباب السعودي وزميله "فيديو"

10:56 م الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 8 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 8 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 8 صورة
    عبد الرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة السعودي
  • عرض 8 صورة
    نجم المغرب عبد الرزاق حمدالله وقطته
  • عرض 8 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 8 صورة
    يانيك كاراسكو لاعب الشباب السعودي
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كتب - يوسف محمد:

دخل ثنائي الشباب السعودي عبد الرزاق حمدالله وزميله بالفريق يانيك كاراسكو في خلاف قوي، على من سيقوم بتسديد ركلة جزاء تم إحتسابها للفريق، في لقاء الشباب أمام الخلود اليوم بالدوري السعودي.

وبدأت المشادة بين حمدالله وكاراسكو، حينما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الشباب، في الدقيقة 1+45، ليتجه النجم البلجيكي إلى نقطة الجزاء ويستعد لتسديدها، قبل أن يدخل في مشادة ونقاش قوي مع حمدالله باعتباره المسدد الأول لركلات الجزاء في الفريق.

وبعد نقاش حاد بين الثنائي، تدخل المدرب فاتح تريم المدير الفني للشباب، وطالب اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بالتصدي لركلة الجزاء وتسديدها بدلا من كاراسكو.

وتوجه النجم المغربي إلى الكرة، وقام بتسديدها وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الخلود اليوم.

ونجح فريق الشباب، في تحقيق الفوز على الخلود اليوم بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 27 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ويحتل حمدالله المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 19 هدفا وبفارق هدفين عن المتصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر صاحب ال 21 هدفا.

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