تعديل جديد على منافسات كرة القدم في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

كتب - نهى خورشيد

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، اليوم الخميس قراراً جديداً بإجراء تعديل على عدد المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم سواء للرجال أو السيدات.

وبموجب القرار الجديد، سيتم تقليص عدد المنتخبات المشاركة في منافسات الرجال من 16 إلى 12 منتخباً فقط، وذلك لتطوير المنافسة وتخفيف الضغط على المنتخبات المشاركة.

وباختلاف ذلك، قررت اللجنة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في منافسات السيدات من 12 إلى 16 منتخباً، وذلك لمنح فرصة للفرق النسائية بالظهور في المسابقة.

والجدير بالذكر أن أولمبياد باريس الأخيرة 2024 شهدت مشاركة منتخب مصر الأولمبي، حتى دور نصف النهائي وذلك قبل سقوطه أمام نظيره الفرنسي بثلاثية مقابل هدف.