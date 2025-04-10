مصطفى حسانين يوضح كيف انضم للهلال وأي منتخب سيختار المصري أم السعودي

حوار - محمد القرش:

تمر المنتخبات المصرية للناشئين والشباب بحالة ليست بجيدة وظهر هذا في نتائج بطولات أفريقيا الأخيرة.

وتلجأ العديد من الاتحادات العربية حاليا إلى استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية المحترفين بالخارج.

ويوجد العديد من اللاعبين المحترفين بالخارج منذ صغرهم وتعود أصولهم إلى الأراضي المصرية، وواحد من هؤلاء اللاعبين هو مصطفى حسانين لاعب الهلال السعودي، وصاحب الـ19 عام.

وحرص "مصراوي" على إجراء حوارا صحفيا مع صاحب الجنسيتين السعودية والمصرية، حيث روى اللاعب كيف بدأ مسيرته الكروية، وتحدث عن تمثيله الدولي مستقبلا.

وجاء الحوار كالتالي...

كيف كانت بداياتك مع كرة القدم؟

"مثل معظم اللاعبين، بدأت لعب كرة القدم في المدرسة والشوارع والدورات الرمضانية".

"عند بلوغي سن الـ16 خضت العديد من الاختبارات التي لم أوفق فيها، إلى أن تم اختياري في نادي النصر السعودي".

"تمرنت مع نادي النصر لمدة عام ونصف دون توقيع أي عقود، رغم امتلاكي العديد من العروض خلال تلك الفترة، لكني رفضت بسبب وعد النادي لي بالتوقيع وتم بالفعل التوقيع لكن لم يخدث أي شئ".

ماذا فعلت بعد فشل التوقيع مع النصر؟

"بعدها ذهبت إلى نادي الفتح السعودي الذي تألقت معه قبل غيابي عن الملاعب لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة، لكني عدت وأصبحت هداف الفريق".

"وبعد نهاية الموسم ذهبت إلى نادي الهلال السعودي، واطمح معهم بالعديد من الأشياء".

ما الفارق بين الدوري المصري والسعودي؟

"يوجد بعض الفروقات بين الدوريين مثل، إمكانيات الملاعب واعتقد أيضاً أن الدوري السعودي تطور بسبب حضور العديد من اللاعبين العالميين مما سيؤدي إلى اكتساب اللاعبين المحللين الخبرة منهم".

أيهما تختار، تمثيل المنتخب المصري أم السعودي؟

"أعشق كلا المنتخبين، وبحكم أن مصر هي بلادي وموطني، وبحكم أن السعودية هي مكان مولدي وعيشتي وتعتبر بلدي الثاني، لذلك أظن أن المنتخب الذي يستدعيني أولا سأذهب له".

من أفضل لاعب في الدوري المصري، والسعودي؟

"أفضل لاعب بالدوري المصري هو لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، وسالم الدوسري الأفضل بالدوري السعودي".

ما سبب تفوق الأندية المصرية على السعودية؟

"ربما بسبب حدة المنافسة في البطولات الأفريقية التي تخوضها الأندية المصرية".

مثلك الأعلى؟

"ليس لدي مثل أعلى، لكن تعجبني جدا عقلية محمد صلاح وكريستيانو رونالدو".

حال تلقيك عرض من الدوري المصري، هل توافق؟

"الدوري المصري لديه العديد من اللاعبين الرائعين، لكن بعد رؤية فرق الإمكانيات وحضور العديد من اللاعبين العالميين للسعودية، سيكون من الصعب الذهاب للدوري المصري، ولكن ربما".

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