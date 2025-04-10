مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الأوروبي

ليون

1 1
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

1 1
21:00

آ. فرانكفورت

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

المغرب

1 0
21:00

جنوب أفريقيا

جميع المباريات

إعلان

مصطفى حسانين يوضح كيف انضم للهلال وأي منتخب سيختار المصري أم السعودي

07:55 م الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى حسانين لاعب الهلال السعودي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى حسانين لاعب الهلال السعودي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى حسانين لاعب الهلال السعودي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى حسانين لاعب الهلال السعودي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى حسانين لاعب الهلال السعودي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حوار - محمد القرش:

تمر المنتخبات المصرية للناشئين والشباب بحالة ليست بجيدة وظهر هذا في نتائج بطولات أفريقيا الأخيرة.

وتلجأ العديد من الاتحادات العربية حاليا إلى استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية المحترفين بالخارج.

ويوجد العديد من اللاعبين المحترفين بالخارج منذ صغرهم وتعود أصولهم إلى الأراضي المصرية، وواحد من هؤلاء اللاعبين هو مصطفى حسانين لاعب الهلال السعودي، وصاحب الـ19 عام.

وحرص "مصراوي" على إجراء حوارا صحفيا مع صاحب الجنسيتين السعودية والمصرية، حيث روى اللاعب كيف بدأ مسيرته الكروية، وتحدث عن تمثيله الدولي مستقبلا.

وجاء الحوار كالتالي...

كيف كانت بداياتك مع كرة القدم؟

"مثل معظم اللاعبين، بدأت لعب كرة القدم في المدرسة والشوارع والدورات الرمضانية".

"عند بلوغي سن الـ16 خضت العديد من الاختبارات التي لم أوفق فيها، إلى أن تم اختياري في نادي النصر السعودي".

"تمرنت مع نادي النصر لمدة عام ونصف دون توقيع أي عقود، رغم امتلاكي العديد من العروض خلال تلك الفترة، لكني رفضت بسبب وعد النادي لي بالتوقيع وتم بالفعل التوقيع لكن لم يخدث أي شئ".

ماذا فعلت بعد فشل التوقيع مع النصر؟

"بعدها ذهبت إلى نادي الفتح السعودي الذي تألقت معه قبل غيابي عن الملاعب لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة، لكني عدت وأصبحت هداف الفريق".

"وبعد نهاية الموسم ذهبت إلى نادي الهلال السعودي، واطمح معهم بالعديد من الأشياء".

ما الفارق بين الدوري المصري والسعودي؟

"يوجد بعض الفروقات بين الدوريين مثل، إمكانيات الملاعب واعتقد أيضاً أن الدوري السعودي تطور بسبب حضور العديد من اللاعبين العالميين مما سيؤدي إلى اكتساب اللاعبين المحللين الخبرة منهم".

أيهما تختار، تمثيل المنتخب المصري أم السعودي؟

"أعشق كلا المنتخبين، وبحكم أن مصر هي بلادي وموطني، وبحكم أن السعودية هي مكان مولدي وعيشتي وتعتبر بلدي الثاني، لذلك أظن أن المنتخب الذي يستدعيني أولا سأذهب له".

من أفضل لاعب في الدوري المصري، والسعودي؟

"أفضل لاعب بالدوري المصري هو لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، وسالم الدوسري الأفضل بالدوري السعودي".

ما سبب تفوق الأندية المصرية على السعودية؟

"ربما بسبب حدة المنافسة في البطولات الأفريقية التي تخوضها الأندية المصرية".

مثلك الأعلى؟

"ليس لدي مثل أعلى، لكن تعجبني جدا عقلية محمد صلاح وكريستيانو رونالدو".

حال تلقيك عرض من الدوري المصري، هل توافق؟

"الدوري المصري لديه العديد من اللاعبين الرائعين، لكن بعد رؤية فرق الإمكانيات وحضور العديد من اللاعبين العالميين للسعودية، سيكون من الصعب الذهاب للدوري المصري، ولكن ربما".

أقرأ أيضًا:

"النادي ملزم".. مصدر يكشف موقف زيزو من المشاركة مع الزمالك في الفترة المقبلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى حسانين لاعب الهلال السعودي الهلال السعودي منتخب مصر منتخب السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار ورياح وأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا
وسط تذبذب الأسواق العالمية .. ما أفضل القطاعات المحلية للاستثمار ؟
من داخل السجن.. شهادات مؤلمة لشباب مصريين في الأسر الأوكراني