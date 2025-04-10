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"بسبب حارس المرمى المنافس".. وفاة لاعب بيروفي في أحد المباريات (فيديو)

07:00 م الخميس 10 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    البيروفي هيار جونزاليس التاميرانو
  • عرض 4 صورة
    البيروفي هيار جونزاليس التاميرانو
  • عرض 4 صورة
    البيروفي هيار جونزاليس التاميرانو
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كتب - نهى خورشيد

توفي البيروفي هيار جونزاليس التاميرانو لاعب فريق ريال تيتان نورث كارولينا بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة في بطولة كوبا بيرو.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية فإن التاميرانو صاحب الـ21 عاماً أصيب بعد اصطدامه القوي في حارس مرمى الفريق المنافس ديفينسور نويفا كاخاماركا وبالتحديد في الدقيقة 70، مما أدي إلى تعرضه لفقدان الوعي ونقله إلى المستشفى.

وأكد شقيقه في تصريحات صحيفة أن الوفاة نتجت عن تمزق شرياني في الرأس، قائلاً:"هيار فارق الحياة في المستشفى يوم الخميس".

ونعى ناديه ريال تيتان اللاعب بكلمات مؤثرة:"“ارقد بسلام صديقنا.. سنذكرك بحبك لكرة القدم وعائلتك، أنت تتركنا بألم عميق، قوتنا مع عائلتك في هذا الوقت العصيب، فأنت لست وحدك، عائلة تيتان وعائلة كرة القدم كلها معكم".

فيما أعرب الاتحاد البيروفي لكرة القدم عن تعازيه لعائلة الفقيد، ومن المقرر تشييع جنازته يوم الجمعة بحضور أسرته وأصدقائه.

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وفاة لاعب بيروفي اللاعب هيار جونزاليس التاميرانو فريق ريال تيتان نورث كارولينا بطولة كوبا بيرو
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