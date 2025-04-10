"بسبب حارس المرمى المنافس".. وفاة لاعب بيروفي في أحد المباريات (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

توفي البيروفي هيار جونزاليس التاميرانو لاعب فريق ريال تيتان نورث كارولينا بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة في بطولة كوبا بيرو.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية فإن التاميرانو صاحب الـ21 عاماً أصيب بعد اصطدامه القوي في حارس مرمى الفريق المنافس ديفينسور نويفا كاخاماركا وبالتحديد في الدقيقة 70، مما أدي إلى تعرضه لفقدان الوعي ونقله إلى المستشفى.

#URGENTE: Tragedia en la Copa Perú. Tras permanecer internado varios días en un hospital de Moyobamba, perdió la vida Helar Gonzales Altamirano, jugador del equipo Real Titan Nc. Esto después de chocar con el arquero de Defensor Nueva Cajamarca durante un partido por la Copa Perú pic.twitter.com/PTy3k0Nzvg — Noticias 360 Perú (@Noticias360Peru) April 9, 2025

وأكد شقيقه في تصريحات صحيفة أن الوفاة نتجت عن تمزق شرياني في الرأس، قائلاً:"هيار فارق الحياة في المستشفى يوم الخميس".

ونعى ناديه ريال تيتان اللاعب بكلمات مؤثرة:"“ارقد بسلام صديقنا.. سنذكرك بحبك لكرة القدم وعائلتك، أنت تتركنا بألم عميق، قوتنا مع عائلتك في هذا الوقت العصيب، فأنت لست وحدك، عائلة تيتان وعائلة كرة القدم كلها معكم".

فيما أعرب الاتحاد البيروفي لكرة القدم عن تعازيه لعائلة الفقيد، ومن المقرر تشييع جنازته يوم الجمعة بحضور أسرته وأصدقائه.