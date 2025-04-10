كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية لذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأبطال، شهدت العديد من النتائج المفاجأة والكبيرة، منها تحقيق فريق أرسنال الفوز على ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما حقق برشلونة الفوز على بروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون مقابل.

وعلى الجانب الأخر، حقق باريس سان جيرمان الفوز على حساب أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تلقى فريق بايرن ميونخ الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وجاء التشكيل المثالي لمباريات الذهاب كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير (إنتر ميلان).

خط الدفاع: يوريان تيمبار (أرسنال)، ساليبا (أرسنال)، باستوني (إنتر ميلان) ونونو مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: باريلا (إنتر ميلان)، ديكلان رايس (أرسنال) وفيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: لامين جمال (برشلونة)، كفاراتسيخليا (باريس سان جيرمان) وليفاندوفسكي برشلونة.

ويذكر أن مباريات العودة للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، سوف يتم إقامتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

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