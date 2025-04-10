"26 مليون أسبوعيا".. تفاصيل راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، راتب المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الجديد، بعد الاقتراب من تجديد تعاقده لمدة عامين مع الريدز.

وذكرت الصحيفة، أن محمد صلاح يقترب من توقيع عقد جديد لمدة عامين، مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن مالكي ليفربول واثقون من أن صلاح سيتجاهل إغراءات الدوري السعودي للمحترفين من خلال التوقيع على راتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني، ما يساوي 26.533.344 جنيه مصري.

وينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، إذ ألمح المصري نفسه في وقت سابق أن هذا قد يكون عامه الأخير في أنفيلد.

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