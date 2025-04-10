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بينهم محمد صلاح.. مستجدات حول مستقبل ثلاثي ليفربول

11:53 ص الخميس 10 أبريل 2025
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    فان دايك وإيرلينج هالاند من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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    فان دايك
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    فان دايك
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كتبت-هند عواد:

كشفت شبكة "ليفربول إيكو"، مستجدات مستقبل ثلاثي ليفربول، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن هناك تحديث إيجابي بشأن مستقبل الثنائي محمد صلاح وفان دايك، بوجود تقدم في المحادثات معهما لتجديد تعاقدهما مع الفريق، وأشارت إلى أن الفريق يثق في تمديد عقد المصري، بينما يسير الهولندي على نفس النهج.

ومن جانبه، أصبح أرنولد قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

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ثلاثي ليفربول محمد صلاح انفراجه في مستقبل محمد صلاح ترينت ألكسندر أرنولد
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