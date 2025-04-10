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بعد رباعية دورتموند بدوري الأبطال.. برشلونة يحقق أرقاما تاريخية

07:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
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    مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
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كتب- محمد عبدالهادي:

سطر برشلونة صفحة تاريخية في سجله الأوروبي بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، بعدما واصل التألق في عام 2025، وحقق رقماً قياسياً جديداً أعاد به كتابة تاريخ النادي بلغة الانتصارات.

الرباعية النظيفة التي أمطر بها شباك بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم تكن مجرد نتيجة عريضة في ليلة تألق، بل هي نتاج لسلسلة انتصارات كبيرة منذ بداية الموسم.

2025.. انطلاقة تاريخية للكتالوني

بعد رباعيته في شباك دورتموند، بات فريق برشلونة من الناحية الرقمية، يعيش أفضل بداية سنوية له على الإطلاق؛ حيث خاض الفريق 23 مباراة منذ مطلع 2025، حقق خلالها 19 فوزاً و4 تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة.

وبذلك، تجاوز الرقم المسجل في 2016 تحت قيادة لويس إنريكي، عندما حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم في 22 مباراة متتالية، بحسب ما أوردته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

كما واصل فليك صناعة المجد في دوري الأبطال، محققاً فوزه رقم 25 في المسابقة خلال 29 مباراة فقط مع برشلونة، ليصبح أسرع مدرب يبلغ هذا الرقم في تاريخ البطولة، متخطياً إنريكي الذي وصل إليه بعد 34 مباراة.

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