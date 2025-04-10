عقب اكتمال المربع الذهبي.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية

كتب- محمد عبدالهادي:

أسدل الستار على مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025، والتي شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وأسفرت النتائج عن تأهل 4 فرق من مدارس كروية مختلفة إلى الدور نصف النهائي، بينما شهدت خروج حامل اللقب نادي الزمالك من دور ربع النهائي.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي كالتالي:

سيمبا التنزاني حجز مقعده في نصف النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام المصري البورسعيدي، انتهت بالتعادل في مجموع المباراتين 2-2، قبل أن يحسم سيمبا التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

ستيلينبوش الجنوب أفريقي فاجأ الجميع وأقصى الزمالك بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في مجموع اللقاءين.

نهضة بركان المغربي نجح في الإطاحة بأسيك ميموزا الإيفواري بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين

كما إنتزع فريق شباب قسنطينة الجزائري بطاقة التأهل من غريمه اتحاد العاصمة، بعدما تفوق عليه بنتيجة 2-1 في مجموع الذهاب والإياب.

مواجهات نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية:

سيمبا التنزاني × ستيلينبوش الجنوب أفريقي

نهضة بركان المغربي × شباب قسنطينة الجزائري

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب يوم الأحد 20 أبريل 2025، على أن تُلعب مواجهات الإياب الحاسمة يوم 27 أبريل.