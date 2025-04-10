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مفاجأة في الصدارة.. أعلى 10 لاعبين أفارقة أجرا في العالم

06:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
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    ساديو ماني (النصر) - 48 مليون دولار
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    كاليدو كوليبالي
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    محمد صلاح
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    أشرف حكيمي
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    فرانك كيسيه
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    توماس بارتي وسواريز
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    إيناكي ويليامز (1)
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    السنغالي إدوارد ميندي
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    ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب
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كتب - محمد القرش:

شهدت السنوات الماضية ارتفاع ملحوظ في الأجر الأسبوعي للاعبي كرة القدم الأفارقة، حيث انتقل الكثير منهم إلى الدوري السعودي صاحب الأجور الضخمة للمحترفين.

وتصدر رياض محرز لاعب الأهلي السعودي قائمة أكثر 10 لاعبين أفارقة أجرا أسبوعيا (بالجنيه الإسترليني)، متفوقا على نجم الدوري الإنجليزي محمد صلاح. (وفقا لـ Talk sport).

أعلى 10 لاعبين أفارقة أجرا في العالم

1. رياض محرز (الأهلي السعودي) - 840 ألف

2. ساديو ماني ( النصر السعودي) - 644 ألف

3. كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) - 559 ألف

4. محمد صلاح (ليفربول) - 350 ألف

5. أشرف حكيمي (باريس) - 234 ألف

6. فرانك كيسيه (الأهلي السعودي) - 225 ألف

7. توماس بارتي (أرسنال) - 200 ألف

8. إيناكي ويليامز (بلباو) - 184 ألف

9. إدوارد ميندي (الأهلي السعودي) - 177 ألف

10. ياسين بونو (الهلال السعودي) - 161 ألف

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أعلى 10 لاعبين أفارقة أجرا ياض محرز اديو ماني حمد صلاح لاح وليبالي
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