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بعد انتهاء مواجهات الذهاب.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

12:17 ص الخميس 10 أبريل 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت مواجهات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي شهدت مباريات مثيرة ونتائج متقاربة زادت من سخونة انتظار جولة الإياب التي تُقام الأسبوع المقبل، لحسم هوية المتأهلين إلى نصف النهائي.

وقبل عرض مواعيد مباريات الإياب، يقدم "مصراوي" نتائج مباريات الذهاب كالتالي:

باريس سان جيرمان حقق فوزًا ثمينًا على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 3-1، كما أكتسح برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4_0.

أما ريال مدريد فخسر من آرسنال بنتيجة 3_0، وسقط بايرن ميونخ في فخ الهزيمة من انتر ميلان بنتيجة 2_1.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء، 15 أبريل 2025:

أستون فيلا × باريس سان جيرمان – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب فيلا بارك.

بوروسيا دورتموند × برشلونة – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب سيجنال إيدونا بارك.

الأربعاء، 16 أبريل 2025:

ريال مدريد × أرسنال – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب سانتياجو برنابيو.

إنتر ميلان × بايرن ميونخ – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب جوزيبي مياتزا.

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