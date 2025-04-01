الأمن تدخل.. اعتراضات قوية من لاعبي الأهلي على حكم مباراة الهلال (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد الحاوي

شهدت أحداث ما بعد مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت اليوم الثلاثاء، اعتراضات قوية من قبل لاعبي المارد الأحمر.

وبعد اللقاء رصدت عدسة "مصراوي" توجه عدد من لاعبي الأهلي إلى حكم المباراة للحديث معه عن بعض القرارات الخاطئة من وجه نظرهم، وتدخل محمد الشناوي الذي احتد على حكم المباراة بالحديث.

وتدخل عدد من لاعب المارد الأحمر لإباد الشناوي قائد الفريق عن حكم المباراة، وتدخل أمن اللقاء لتأمين الحكم حتى غرفة الملابس.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الهلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

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