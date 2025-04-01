بيراميدز يضرب الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف النهائي

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز بيراميدز برباعية مقابل هدف على الجيش الملكي على ملعب الدفاع الجوي بمصر.

سجل هدف بيراميدز الأول، فيستون ماييلي في الدقيقة 2

سجل هدف بيراميدز الثاني، فيستون ماييلي في الدقيقة 12

سجل هدف بيراميدز الثالث، إبراهيم عادل في الدقيقة 38

سجل هدف الجيش الملكي، عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45

سجل هدف بيراميدز الرابع، إبراهيم عادل في الدقيقة 67

ويستضيف الجيش الملكي منافسه بيراميدز في مباراة الإياب على ملعب "الشرفي بمكناس"، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 من شهر أبريل الجاري.

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