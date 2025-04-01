سقوط اليونايتد.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وفاز أرسنال على نظيره فولهام بهدفين مقابل هدف، سجلهما ميكيل ميرينو في الدقيقة 37، وبوكايو ساكا في الدقيقة 73، وقلص رودريجو مونيز النتيجة في الدقيقة 90+4.

وواصل فريق نوتنجهام فورست بقيادة المدرب البرتغالي، نونو سانتو، النتائج الممتازة بالفوز على مانشستر يونايتد بهدف أنتوني إيلانجا الذي سجله في الدقيقة 5.

ومن جانب آخر، سجل ستراند لارسن هدف فوز ولفرهامبتون على وست هام يونايتد على استاد مولينيو.