مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

ستيلينبوش

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

سيمبا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
21:00

ايفرتون

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
21:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"قبل لقاء الأهلي".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على الجيش الملكي

11:05 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (2)
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (4)
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (5)
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (3)
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاز فرق بيراميدز على نظيره الجيش الملكي المغربي برباعية مقابل هدف اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستضيف الجيش الملكي منافسه بيراميدز في مباراة الإياب على ملعب "الشرفي بمكناس".

ويقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، ومن المقرر أن يلاقي الفريق السماوي نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 12 من نفس الشهر.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق ملكية بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في شمال إفريقيا والوطن العربي.

اقرأ أيضًا:

أسرع هدف.. ثلاثية بيراميدز في مرمى الجيش الملكي بالشوط الأول (فيديو)

"الحكام المصرية عليهم سكر دلوقتي؟".. وائل جمعة يعلق على انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ضد الجيش الملكي بيراميدز أهداف بيراميدز الأهرام ضد الجيش الملكي بيراميدز والجيش الملكي نتيجة بيراميدز اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سقوط اليونايتد.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب