"قبل لقاء الأهلي".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على الجيش الملكي

كتب - محمد القرش:

فاز فرق بيراميدز على نظيره الجيش الملكي المغربي برباعية مقابل هدف اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستضيف الجيش الملكي منافسه بيراميدز في مباراة الإياب على ملعب "الشرفي بمكناس".

ويقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، ومن المقرر أن يلاقي الفريق السماوي نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 12 من نفس الشهر.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق ملكية بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في شمال إفريقيا والوطن العربي.

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