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أسرع هدف.. ثلاثية بيراميدز في مرمى الجيش الملكي بالشوط الأول (فيديو)

09:51 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    بيراميدز ضد الجيش الملكي (4)
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    بيراميدز ضد الجيش الملكي (1)
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    فيستون ماييلي
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    بيراميدز ضد الجيش الملكي (2)
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    مصطفى فتحي
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    بيراميدز ضد الجيش الملكي (3)
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كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والجيش الملكي التي تقام الآن، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح فيستون ماييلي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة الثانية، مسجلا أسرع هدف لفريق بيراميدز في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.

وجاء نفس اللاعب في الدقيقة 12 ليسجل الهدف الثاني للفريق المصري، وقبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، وقلص عبد الفتاح حدراف النتيجة للجيش الملكي في الدقيقة 45.

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