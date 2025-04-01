"الأعور في بلد العميان ملك".. أبو تريكة يعلق على مستوى ليفربول بقيادة سلوت

كتبت-هند عواد:

يرى محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه إذا كان يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق من يتولى القيادة الفنية حاليا بدلا من الهولندي أرني سلوت، لتوج بالثلاثية.

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "إذا كان كلوب من يدير ليفربول عن بعد، لتوج بالثلاثية لو كل المستويات في أوروبا أو الدوري الإنجليزي "كان خد الثلاثية"، إنما أرني سلوت بيقول أنا ملك".

وأضاف: "في مثل برتغالي يقال الأعور في بلد العميان ملك، انت ملك وستحصل على الدوري عشان هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، عشان كل اللي حواليك وحشين، رأينا ضياع كأس الرابطة دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي".

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