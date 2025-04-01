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جماهير الهلال السوداني ترفع لافتة شكر لمصر من مباراة الأهلي (صور)

08:42 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل مباراة الأهلي والهلال، لافتة طيبة من الجماهير السودانية التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة الدولي.

ورفعت جماهير فريق الهلال السوداني لافتة دائرية داخلها شعار الأهلي والهلال مع كلمة "شكرا مصر".

وتقام مباراة الشقيقين ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

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