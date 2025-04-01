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لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 الهلال.. هدف محمد هاني

08:15 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    جماهير الهلال السوداني (1)
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متابعة - محمد القرش:

يستضيف النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - بن شرقي - إمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ملخص مبارة الأهلي والهلال السوداني

بداية المباراة

عرضية من لاعب الهلال، لكن يمسكها محمد الشناوي في الدقيقة 4

محمد هاني يرسل عرضية متقنة عند أشرف بن شرقي الذي قابلها بالرأس، لكن تصدى لها حارس الهلال في الدقيقة 8

محمد هاني يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 11

إمام عاشور يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 14

محمد الشناوي يتصدى لفرصة هدف في الدقيقة 19

مرور 30 دقيقة ومازال تقدم الأهلي قائم

عرضية من محمد هاني تمر خارج المرمى في الدقيقة 34

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل

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