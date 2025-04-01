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الأهلي يفوز على الهلال بهدف في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

08:15 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    جماهير الهلال السوداني (1)
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال
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متابعة - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره الهلال السوداني بهدف نظيف سجله محمد هاني، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - بن شرقي - إمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

ملخص مبارة الأهلي والهلال السوداني

بداية المباراة

عرضية من لاعب الهلال، لكن يمسكها محمد الشناوي في الدقيقة 4

محمد هاني يرسل عرضية متقنة عند أشرف بن شرقي الذي قابلها بالرأس، لكن تصدى لها حارس الهلال في الدقيقة 8

محمد هاني يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 11

إمام عاشور يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 14

محمد الشناوي يتصدى لفرصة هدف في الدقيقة 19

مرور 30 دقيقة ومازال تقدم الأهلي قائم

عرضية من محمد هاني تمر خارج المرمى في الدقيقة 34

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ جراديشار في الدقيقة 51

عرضية من إمام عاشور، قابلها رامي ربيعة برأسية مرت خارج المرمى في الدقيقة 57

لاعب الهلال يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن يتصدى لها الشناوي في الدقيقة 66

تسديدة من لاعب الهلال لكن تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة 76

حكم المباراة يشهر 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

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