تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، التشكيل الرسمي لمواجهة الجيش الملكي المغربي.
تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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