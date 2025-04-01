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تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

08:08 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

بيراميدز

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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، التشكيل الرسمي لمواجهة الجيش الملكي المغربي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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