تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الهلال السوداني

كتبت-هند عواد:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق، لمواجهة الهلال السوداني، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: هاني - ربيعة - داري - يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان - أكرم - بن شرقي - إمام

خط الهجوم: جراديشار -وسام