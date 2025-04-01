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تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الهلال السوداني

07:59 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
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كتبت-هند عواد:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق، لمواجهة الهلال السوداني، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: هاني - ربيعة - داري - يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان - أكرم - بن شرقي - إمام

خط الهجوم: جراديشار -وسام

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الأهلي الأهلي والهلال السوداني تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
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