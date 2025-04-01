رد فعل مفاجئ من محمد صلاح تجاه مؤثرة عبر "إنستجرام" (فيديو)

كتبت-هند عواد:

تحدت مؤثرة تدعى " kydratwitch"، المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بمتابعتها على موقع "إنستجرام"، بعد رسالتها له.

ونشرت المؤثرة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "تيك توك"، أبدت فيه إعجابها بمحمد صلاح، وقالت إنه سيتابعها على "إنستجرام"، بعد تلك الرسالة.

إحدى التيكتوكر تبعث رسالة إلى الأسطورة محمد صلاح في الإنستغرام وتتحدى أنه سيقوم بمتابعتها بعد قراءة الرسالة ولكن غير متوقع ما تلقته😂 pic.twitter.com/32kG6mkrvK — عالم صلاح (@SalahWorld11) April 1, 2025

وجاءت في رسالة المؤثرة لمحمد صلاح الآتي: "أقدر موهبتك الكروية وسأكون المشجع رقم 1 لموهبته".

فوجئت المؤثرة برد محمد صلاح، الذي قام بحظرها على "إنستجرام"، لتقول له في مقطع الفيديو: "من فضلك قم بإلغاء حظري".

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