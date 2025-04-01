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رد فعل مفاجئ من محمد صلاح تجاه مؤثرة عبر "إنستجرام" (فيديو)

07:35 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

تحدت مؤثرة تدعى " kydratwitch"، المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بمتابعتها على موقع "إنستجرام"، بعد رسالتها له.

ونشرت المؤثرة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "تيك توك"، أبدت فيه إعجابها بمحمد صلاح، وقالت إنه سيتابعها على "إنستجرام"، بعد تلك الرسالة.

وجاءت في رسالة المؤثرة لمحمد صلاح الآتي: "أقدر موهبتك الكروية وسأكون المشجع رقم 1 لموهبته".

فوجئت المؤثرة برد محمد صلاح، الذي قام بحظرها على "إنستجرام"، لتقول له في مقطع الفيديو: "من فضلك قم بإلغاء حظري".

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محمد صلاح ليفربول رد فعل مفاجئ من محمد صلاح
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