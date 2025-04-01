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اشتباكات واعتداءات بين جماهير صن داونز والترجي (صور وفيديو)

06:45 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (2)_1
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (1)
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (2)
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (4)_1
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    صن داونز يفوز على الترجي التونسي
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (3)
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (4)
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كتبت-هند عواد:

اندلعت اشتباكات وأعمال شغب بعد مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "فوتبول تونس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه بعض مشجعي صن داونز وهم يعتدون على مشجعي الترجي، فور انتهاء اللقاء.

وأقيمت مباراة صن داونز و الترجي على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب الترجي، يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن الفائز في مباراتي الذهاب والإياب بين صن داونز والترجي، مع الفائز في مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والهلال السوادني، في نصف نهائي البطولة.

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أعمال شغب مباراة صن داونز والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا
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