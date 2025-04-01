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مهتم بالدوري السعودي.. آخر تطورات مصير صلاح مع ليفربول

06:43 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية آخر تطورات مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الجارية.

آخر تطورات مصير محمد صلاح

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح لا يزال مهتمًا بعرض الدوري السعودي الممتاز، لكن من غير المرجح أن يذهب قبل كأس العالم للأندية في منتصف شهر يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين واثقة من أن النجم المصري لا يزال يفكر في الانضمام إليهم هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن صلاح تلقى عرضا من إدارة ليفربول من أجل تجديد تعاقده، لكن يتم النظر فيه.

وكان ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 من نادي الاتحاد السعودي، لكن رفضت إدارة الريدز.

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محمد صلاح لاح لدوري السعودي يفربول خر تطورات مصير صلاح
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