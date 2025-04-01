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"سنستمتع بإخراجه".. مدرب إيفرتون يسخر من سؤال عن كيفية إيقاف محمد صلاح

06:23 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

سخر مدرب فريق إيفرتون، ديفيد مويس، من سؤال أحد الصحفيين الذي تساءل عن كيفية إيقاف محمد صلاح في المباراة المقبلة.

وقال مويس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عند الحديث عن صلاح: "نحن نتحدث عن أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الجيل الحالي، ليس هذا الموسم فقط، حيث حافظ على مستواه خلال معظم المواسم".

وأضاف ساخرا عند سؤاله عن كيفية إيقافه صلاح: ": "من الممكن أن نحاول بناء جدار أمامه".

وزاد: "صلاح سجل العديد من الأهداف وقدم الكثير من التمريرات الحاسمة، ودائما ما يقدم أداءً رائعا مع ليفربول".

وعن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، اختتم مازحا: "سوف نستمتع بنقله إلى المطار، ثم نضعه في الطائرة وإخراجه من الدوري الإنجليزي".

ومن المقرر أن تقام المباراة ليفربول وإيفرتون غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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