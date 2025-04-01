مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
20:45

فولهام

كأس ملك أسبانيا

ريال مدريد

- -
21:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

"أحدهما وضع قدما".. هل يواجه الأهلي صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

06:05 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وضع صن داونز الجنوب أفريقي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم.

ومع فوز صن داونز يسهل المهمة عليه في مباراة الإياب، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الترجي، وفي حال فوز الجنوب أفريقي، سيكون في طريق الأهلي بالبطولة.

ويلتقي الفائز في مباراتي الذهاب والإياب بين صن داونز والترجي، مع الفائز في مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والهلال السوادني، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف الأهلي الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

التقى الأهلي وصن داونز في 16 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 5 مباريات وخسر 5 وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الأهلي والترجي في نصف النهائي، ببطولة الدوري الأفريقي 2023، حينها خسر الأهلي مباراة الذهاب بهدف نظيف وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، ليودع الأحمر البطولة.

جدير بالذكر أن الفائز من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس، يواجه الفائز من لقاء بيراميدز والجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

رونالدو يرشح 3 مدربين لقيادة منتخب البرازيل.. جوارديولا الأبرز

بسبب اعتراضه.. حكم يضرب مدرب فريق بركلة كاراتيه (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي الأهلي والهلال السوداني طريق الأهلي في دوري أبطال افريقيا الأهلي وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب