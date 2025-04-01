"أحدهما وضع قدما".. هل يواجه الأهلي صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

كتبت-هند عواد:

وضع صن داونز الجنوب أفريقي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم.

ومع فوز صن داونز يسهل المهمة عليه في مباراة الإياب، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الترجي، وفي حال فوز الجنوب أفريقي، سيكون في طريق الأهلي بالبطولة.

ويلتقي الفائز في مباراتي الذهاب والإياب بين صن داونز والترجي، مع الفائز في مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والهلال السوادني، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف الأهلي الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

التقى الأهلي وصن داونز في 16 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 5 مباريات وخسر 5 وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الأهلي والترجي في نصف النهائي، ببطولة الدوري الأفريقي 2023، حينها خسر الأهلي مباراة الذهاب بهدف نظيف وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، ليودع الأحمر البطولة.

جدير بالذكر أن الفائز من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس، يواجه الفائز من لقاء بيراميدز والجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

رونالدو يرشح 3 مدربين لقيادة منتخب البرازيل.. جوارديولا الأبرز

بسبب اعتراضه.. حكم يضرب مدرب فريق بركلة كاراتيه (فيديو)