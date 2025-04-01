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رونالدو يرشح 3 مدربين لقيادة منتخب البرازيل.. جوارديولا الأبرز

05:26 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

بيب جوارديولا وأنشيلوتي

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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو الجدل بعد إعلانه قائمة المرشحين، من وجهة نظره، لتولي قيادة المنتخب البرازيلي خلفًا لدوريفال جونيور.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، شدد رونالدو على ضرورة الإسراع في تعيين مدرب جديد، مؤكدًا أن الاتحاد البرازيلي يتأخر في اتخاذ القرار.

يأتي هذا في أعقاب إعلان الاتحاد البرازيلي إقالة دوريفال جونيور بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لأميركا الجنوبية.

وعلى الرغم من التقارير التي رجحت أن أنشيلوتي هو الخيار الأول للاتحاد، فإن ريال مدريد يتمسك ببقاء مدربه، خاصة مع استمرار منافسته على عدة ألقاب كبرى، منها الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس العالم للأندية في الصيف المقبل.

أما عن ترشيحاته، فقد أوضح رونالدو، وفقًا لصحيفة "آس"، أنه يرى ان المدرب الإسباني بيب جوارديولا هو الخيار المثالي، يليه جورجي جيسوس مدرب الهلال ثم أبيل فيريرا.

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النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو إقالة دوريفال جونيور أنشيلوتي بيب جوارديولا ترشيح 3 مدربين لقيادة منتخب البرازيل
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