بسبب اعتراضه.. حكم يضرب مدرب فريق بركلة كاراتيه (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة في كأس بيرو بين سبورت هواكيلا وماجدالينا سيدك واقعة غريبة أثارت جدلاً، بعدما قام الحكم لويس أليجري بركل مدرب الفريق المنافس على طريقة لاعبي الكاراتيه.

بدأت الأحداث المثيرة عند الدقيقة 82، عندما اندفع أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق ماجدالينا نحو الحكم للاعتراض على قراره بإشهار بطاقة حمراء لأحد لاعبي فريقه، في محاولة للتعدي عليه.

ولكن الحكم فاجأ الجميع برد فعل غير متوقع، حيث رفع قدمه اليمنى سريعًا ووجه ركلة مباشرة أسقطت المدرب أرضًا، وسط ذهول الحاضرين.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحكم أليجري وهو يحمل البطاقة الحمراء في يده اليسرى، بينما يستخدم قدمه اليمنى لتنفيذ الركلة، في مشهد غير مألوف داخل ملاعب كرة القدم.

وحاول مساعد الحكم التدخل لحماية زميله قبل وقوع الحادث، إلا أن أليجري حسم الموقف بنفسه كما لو كان لاعب فنون قتالية محترفًا.

وعلى إثر هذه الواقعة، تقرر إلغاء المباراة في انتظار قرارات الاتحاد البيروفي لكرة القدم بشأن الأحداث التي شهدتها المواجهة.