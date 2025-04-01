جوارديولا يعلن مدة غياب هالاند وموقف عمر مرموش من تعويضه

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تفاصيل إصابة نجم الفريق إيرلينج هالاند، والتي تعرض لها في مباراة بورنموث الأخيرة.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر وليستر التي تجمع بينهما غدآ الأربعاء، قال:" هالاند سيغيب تقريبا 7 أسابيع، ونأمل أن يعود إلينا في نهاية الموسم".

وواصل:" ليس لدينا لاعب بنفس مواصفاته في الهجوم، ولكن سنحاول إيجاد حل".

وعن مشاركة عمر مرموش في الهجوم بدلًا من هالاند قال:" كل لاعب لديه مميزات هجومية تختلف عن الآخر، وسنبحث في اللاعبين لدينا عن حل لتعويض هالاند".

وتابع:" هالاند مميز في منطقة الجزاء ولديه حس تهديفي مميز. سأبحث عن اللاعبين اللذين لديهم حس تهديفي أكثر من غيرهم ونقربهم من منطقة الجزاء أكثر".

وأختتم جوارديولا حديثه:" ما مررنا به هذا الموسم لم يكن المعركة الأولي التي نخوضها، سبق لنا وأن خضنا العديد من المعارك للتويج بالدوري وكان علينا أن نفوز ب 17 مباراة متتالية لحصد اللقب وفعلنا ذلك".