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صدمة.. فليك يرفض ضم نجم ليفربول لصفوف برشلونة

02:49 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

ليفربول

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كتب- محمد عبدالهادي:

اتخذ المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قرارا حاسمًا حول خريطة التعاقدات التي يتم تجهيزها للميركاتو الصيفي القادم.

وكانت الفترة السابقة، قد شهدت ارتباط اسم المهاجم الكولومبي لويس دياز، نجم فريق ليفربول، بالانتقال لصفوف برشلونة في ختام الموسم الجاري.

فليك يرفض التعاقد مع لويس دياز

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هانز فليك رفض فكرة التعاقد مع نجم ليفربول لويس دياز في الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت الصحيفة، ان التراجع عن ضم اللاعب هو بسبب عامل السن، حيث يبلغ عمره 28 عامًا وهو ما يتعارض مع مشروع المدرب الألماني الذي يريد النزول بمعدل أعمار الفريق.

وأكدت الصحيفة أن فليك يفضل التعاقد مع اللاعب نيكو ويليامز البالغ من العمر 23 عامًا، او التعاقد مع أديمولا لوكمان نجم أتالانتا.

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فليك يرفض التعاقد مع لويس دياز المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة ضم لويس دياز لصفوف برشلونة لويس دياز نجم ليفربول
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