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قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال

02:46 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

الأهلي والهلال السوداني أرشيفية

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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك حين يستضيف الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء اليوم مستغلا عاملي الأرض والجمهور، وذلك لوضع قدمًا في نصف النهائي قبل لقاء العودة.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني؟

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورت المصرية الأرضية، وذلك بجانب قناة بي ان سبورت 6 القطرية.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والهلال

من المقرر ان يلتقي الهلال والأهلي في لقاء العودة، يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر إبريل المقبل، وتقام المباراة في ملعب شيخا ولد بيديا بموريتانيا، بعد أن رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد ملعب شهداء بنينا.

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قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
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