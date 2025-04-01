كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، عن أزمة تواجه المحترف الإيطالي بصفوفه فيديريكو كييزا بسبب النجم المصري محمد صلاح.

وقال سلوت، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيفرتون الذي عقد اليوم الثلاثاء:"ييزا لاعب رائع، لكنه يشغل نفس مركز نجم الفريق محمد صلاح، ما يجعل مشاركته في التشكيل الأساسي أمرًا صعبًا".

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه لا يتحدث مع لاعب فريقه ألكسندر أرنولد بخصوص ما يُثار حول اقتراب انتقاله لصفوف ريال مدريد، معللًا:"في حديثنا معه لم نركز أبدًا على أي مفاوضات خارجية، للأسف هو مصاب حاليًا، ما يعني أن تركيزه الكامل منصب على عملية التعافي".

وأتم سلوت تصريحاته بقوله:"الديري أمام إيفرتون سيكون حماسيًا ولكن الفارق هو أن لاعبي ليفربول سيحظون بتشجيع هائل من جماهيرنا بعد كل تدخل أو تمريرة، بينما لن يحظى لاعبو إيفرتون بنفس الدعم"

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق ليفربول عند التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق 12 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز 15 برصيد 34 نقطة.

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