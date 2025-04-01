مرموش أم محمد صلاح.. من الرابح الأكبر من إصابة هالاند ؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي مانشستر سيتي مساء أمس الإثنين، تفاصيل إصابة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند بكدمة في الكاحل وغيابه لمدة أسابيع عن الفريق، مما فتح أبوابا أخري للتألق لدي الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح.

محمد صلاح ينفرد بسباق الحذاء الذهبي

مع تصدره لجدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، يجد محمد صلاح نفسه في موقف أكثر راحة بعد إصابة هالاند.

المنافسة الشرسة بين النجمين كانت مستمرة طوال الموسم، إلا أن غياب المهاجم النرويجي عن الملاعب قد يمنح صلاح فرصة ذهبية لحسم الصراع لصالحه بأريحية أكبر.

هالاند، الذي سجل 30 هدفًا في 40 مباراة هذا الموسم، كان يشكل تهديدًا مستمرًا لطموحات صلاح في الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته بعد تتويجه به في موسمي 2017-2018 و2021-2022، ومع غيابه، تقل الضغوط على نجم ليفربول، ما قد يساعده في تعزيز تفوقه التهديفي وحصد اللقب مجددًا.

عمر مرموش وفرصة لإثبات الذات مع السيتي

على الجانب الآخر، يمثل غياب هالاند فرصة كبيرة لعمر مرموش لإثبات نفسه في تشكيلة مانشستر سيتي.

النجم المصري الشاب، الذي انضم للفريق خلال الانتقالات الشتوية، شارك في 11 مباراة وسجل 5 أهداف، إلى جانب تقديم تمريرة حاسمة، ما يعكس بداية واعدة له مع الفريق.

غياب المهاجم النرويجي قد يدفع المدرب بيب جوارديولا لمنح مرموش مزيدًا من الدقائق، خاصة في ظل الحاجة إلى تعويض الفجوة التي تركها هالاند.