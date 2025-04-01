مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
20:45

فولهام

كأس ملك أسبانيا

ريال مدريد

- -
21:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

مرموش أم محمد صلاح.. من الرابح الأكبر من إصابة هالاند ؟

11:40 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إيرلينج هالاند ومحمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 5 صورة
    إيرلينج هالاند
  • عرض 5 صورة
    إيرلينج هالاند
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي مانشستر سيتي مساء أمس الإثنين، تفاصيل إصابة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند بكدمة في الكاحل وغيابه لمدة أسابيع عن الفريق، مما فتح أبوابا أخري للتألق لدي الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح.

محمد صلاح ينفرد بسباق الحذاء الذهبي

مع تصدره لجدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، يجد محمد صلاح نفسه في موقف أكثر راحة بعد إصابة هالاند.

المنافسة الشرسة بين النجمين كانت مستمرة طوال الموسم، إلا أن غياب المهاجم النرويجي عن الملاعب قد يمنح صلاح فرصة ذهبية لحسم الصراع لصالحه بأريحية أكبر.

هالاند، الذي سجل 30 هدفًا في 40 مباراة هذا الموسم، كان يشكل تهديدًا مستمرًا لطموحات صلاح في الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته بعد تتويجه به في موسمي 2017-2018 و2021-2022، ومع غيابه، تقل الضغوط على نجم ليفربول، ما قد يساعده في تعزيز تفوقه التهديفي وحصد اللقب مجددًا.

عمر مرموش وفرصة لإثبات الذات مع السيتي

على الجانب الآخر، يمثل غياب هالاند فرصة كبيرة لعمر مرموش لإثبات نفسه في تشكيلة مانشستر سيتي.

النجم المصري الشاب، الذي انضم للفريق خلال الانتقالات الشتوية، شارك في 11 مباراة وسجل 5 أهداف، إلى جانب تقديم تمريرة حاسمة، ما يعكس بداية واعدة له مع الفريق.

غياب المهاجم النرويجي قد يدفع المدرب بيب جوارديولا لمنح مرموش مزيدًا من الدقائق، خاصة في ظل الحاجة إلى تعويض الفجوة التي تركها هالاند.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الرابح الأكبر من إصابة هالاند إصابة هالاند بكدمة في الكاحل محمد صلاح عمر مرموش نادي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار واضطراب بالملاحة خلال الأيام المقبلة