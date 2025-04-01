موعد مباراة أرسنال لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي نادي أرسنال نظيره فولهام اليوم الثلاثاء 1 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات.

ويدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة، بينما يدخل فولهام اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2"