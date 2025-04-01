مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
20:45

فولهام

كأس ملك أسبانيا

ريال مدريد

- -
21:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة أرسنال لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

04:06 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 13 صورة
    لاعب أرسنال
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد
  • عرض 13 صورة
    أرسنال
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ارسنال وايندهوفن
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة أرسنال وايندهوفن
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ارسنال وأيندهوفن
  • عرض 13 صورة
    أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام ويفوز عليه بثنائية
  • عرض 13 صورة
    بورونو يحتفل بهدفه إمام أرسنال
  • عرض 13 صورة
    بورونو يحتفل بهدفه إمام أرسنال
  • عرض 13 صورة
    أرسنال ضد مانشستر يونايتد (2)
  • عرض 13 صورة
    أرسنال ضد مانشستر يونايتد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي نادي أرسنال نظيره فولهام اليوم الثلاثاء 1 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات.

ويدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة، بينما يدخل فولهام اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال موعد مباراة أرسنال موعد مباراة أرسنال وفولهام فولهام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة باريس سان جيرمان ودانكيرك في كأس فرنسا

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

طقس ثاني أيام العيد.. أمطار على بعض المناطق ورياح مثيرة للأتربة
أسعار ومواصفات أرخص سيارة مجمعة محليًا في مصر