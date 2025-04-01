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موعد مباراة صن داونز والترجي التونسي والقناة الناقلة

05:30 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    احتفال لاعبات صن داونز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا
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    الترجي ضد صن داونز
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    الترجي ضد صن داونز
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    صن داونز في مواجهة الأهلي ارشيفية
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    ماميلودي صن داونز
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    صن داونز والوداد المغربي ارشيفية
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    لاعبي فريق الترجي التونسي من مباراة صن داونز
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    الترجي ضد صن داونز
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    فريق صن داونز الجنوب إفريقي
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كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق صن داونز نظيره الترجي التونسي اليوم الثلاثاء 1 أبريل، ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل الجاري، على ملعب حمادي عقربي برادس بالمغرب.

ومن سيفوز في المباراتين سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام يوم 18 أبريل.

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صن داونز الترجي التونسي موعد مباراة صن داونز موعد مباراة صن داونز والترجي
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