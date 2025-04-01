موعد مباراة صن داونز والترجي التونسي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق صن داونز نظيره الترجي التونسي اليوم الثلاثاء 1 أبريل، ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل الجاري، على ملعب حمادي عقربي برادس بالمغرب.

ومن سيفوز في المباراتين سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام يوم 18 أبريل.