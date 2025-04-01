أنشيلوتي يستهدف تحقيق رقم تاريخي ببطولة كأس الملك

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، لتحقيق رقم تاريخي في مسيرته التدريبية، وذلك في بطولة كأس الملك.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره ريال سوسيداد، وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الملك.

ماذا ينتظر كارلو أنشيلوتي في بطولة كأس الملك؟

يبحث أنشيلوتي عن عبور عقبة ريال سوسيداد الليلة والتأهل للمباراة النهائية لتحقيق اللقلب، ليصبح بذلك أول مدرب في إسبانيا يتوج ببطولة كأس الملك 3 مرات.

وكان أنشيلوتي قد حقق اللقب مرتين مع الريال في نسخة 2014، وفي نسخة ثانية موسم 2022 خلال ولايته الثانية.

يذكر أن الريال يحتل المرتبة الثالثة في الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الملك بعدما توج بها في 20 نسخة، خلف برشلونة المتصدر بـ 31 لقب، وأتلتيك بلباو صاحب الـ 24 بطولة.