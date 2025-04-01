خماسية المغرب وهزيمة مصر.. نتائج مباريات أمم أفريقيا تحت 17 سنة

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد أمس الإثنين، إقامة 4 مباريات قوية في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 17 عامًا التي تحتضنها المغرب في نسختها الجارية.

وشهدت مباريات اليوم الأول من البطولة، العديد من المفاجآت والأهداف الغزيرة، أبرزها فوز منتخب المغرب علي أوغندا بخماسية نظيفة، و هزيمة منتخب مصر من جنوب أفريقيا بنتيجة 3-4.

وجاءت نتائج اليوم الأول من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة كالتالي:

- فوز منتخب المغرب على أوغندا .. 5-0

- فوز منتخب زامبيا على تنزانيا .. 4-1

- فوز منتخب بوركينا فاسو على الكاميرون.. 2-1

- هزيمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. 3-4

ويتواجد منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.

ويقود تدريب المنتخب الوطني المصري تحت 17 عاما، أحمد الكأس نجم الزمالك والأولمبي السابق.